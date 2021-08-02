Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.

CHP’nin önde gelen isimleri oylamaya katılmazken, İYİ Parti’den oylamaya katılan tüm isimler ‘kabul’ oyu verdi. HDP’den de birçok isim oylamaya katılmadı. Meclis’te dört sandalyesi bulunan İşçi Partisi’nden de oylamaya gidip ‘ret’ oyu veren kimse yok.

Fotoğraf: TBMM

Karar yetkisi Erdoğan’a verildi

‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 17 Temmuz’da Meclis’te 284 kabule karşı 50 ret oyuyla geçmişti. Kanun 28 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre, kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalan orman arazileri ‘kamu yararı’ kapsamında turizm yatırımcılarına açılabilecek. Yatırıma açılacak bölgenin yeri ve sınırlarına ise tek bir isim karar verecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belirlenen alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

ÇED raporu şartı rafa kaldırıldı

İşleyişte belediyelerin bypass edildiği kanuna göre milli parklar içinde konaklama tesisi kurma ve yat limanı tesislerinin ruhsatlandırılma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek. Bunun yanı sıra tesis kurulacak alanlarda Çevresel Etki ve Değerlendirmesi (ÇED) raporu aranmayacak. Kanunda ilgili madde hakkında şöyle deniyor: “Kararı verilen yatırımlar hakkında, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir”

Son beş gündür Türkiye’yi etkisi altına alan yangınlar nedeniyle, değerli birçok bölge kül oldu. Birçok yurttaş yanan yerlerin imara açılıp otel yapılmasından endişeli.

Birçok vatandaş ‘Beş otellik yer yanmış’ yorumu yaparak endişelerini dile getirdi. (Bodrum / Fotoğraf: Twitter)

Kanunun oylamasına ise CHP ve HDP’den birçok isim katılmadı. İYİ Parti’den birçok isim ise ‘kabul’ oyu verdi.

TBMM sayfasında yer alan açık oylama verilerine göre oylamaya katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra sosyal medyada şu mesajı paylaşmıştı: “Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!”

Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 31, 2021

Oylamaya katılmayan ama Kılıçdaroğlu’nun bu tweet’ini retweet eden partinin önde gelen isimleri ise şöyle: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Tekirdağ milletvekili ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İzmir milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu.

Oylamaya katılmayan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise sosyal medya hesabından şöyle demişti: “Turizm Bakanı Genel Başkanımıza yanıt vereceğim diye açıkça millete yalan söylüyor: 7734 sayılı kanunun ilgili hükmü Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı. Hep kullandıkları klişeyi şöyle söylerler: ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ormanları yok edip, turizm merkezi yapıyoruz!’“

Turizm Bakanı Genel Başkanımıza yanıt vereceğim diye açıkça millete yalan söylüyor: 7734 sayılı kanunun ilgili hükmü Resmi Gazete'de şöyle yayımlandı👇

Hep kullandıkları klişeyi şöyle söylerler: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ormanları yok edip, turizm merkezi yapıyoruz!" pic.twitter.com/5VqQ0MmE7P — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 1, 2021

CHP’li Erkek’in attığı bir diğer tweet ise şöyleydi: “Ormanlar ve yapılaşma konusuna iktidarınızın nasıl baktığı ortada. Ranta, betona nasıl teslim olduğunuzu herkes biliyor. Türkiye yanıyorken yapılaşma yetkisinin ormanlardan sorumlu kişiye değil de otellerden sorumlu kişiye verilmesi oldukça düşündürücü!”

Ormanlar ve yapılaşma konusuna iktidarınızın nasıl baktığı ortada. Ranta, betona nasıl teslim olduğunuzu herkes biliyor. Türkiye yanıyorken yapılaşma yetkisinin ormanlardan sorumlu kişiye değil de otellerden sorumlu kişiye verilmesi oldukça düşündürücü! https://t.co/znsYi3VayL — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 1, 2021

Oylamaya katılmayan CHP’li vekillerin tam listesi için tıklayınız

İYİ Parti’den katılanların hepsi ‘kabul’ oyu verdi

İYİ Parti vekillerinin ise bir kısmı katılmadı. Katılanlar ise kanuna ‘kabul’ oyu verdi.

İYİ Parti’de kabul oyu verenler şöyle: Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Eskişehir Milletvekili Ersan Kabukcuoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel.

İYİ Parti’den oylamaya katılmayan isimler ise şöyle: İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Milletvekili Şenot Sunat, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Mersin Milletvekili Behiç Çelik, İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Muğla Milletvekili Metin Ergun, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs.

HDP’nin birçok ismi katılmadı

HDP’den oylamaya katılmayan isimler şöyle: Adana Milletvekili Kemal Peköz, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ, Semra Güzel, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, İmam Taşcıer, Remziye Tosun, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Mersin Milletvekili Fatma Kurtalan, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İstanbul milletvekilleri Pervin Buldan, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Zeynel Özen, Musa Piroğlu, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu, Mardin milletvekilleri Pero Dündar, Ebrü Günay, Mithat Sancar, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Van Milletvekili Tayyip Temel, Van Milletvekili Sezai Temelli, Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Necdet İpekyüz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Feleknas Uca , Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş.

Türkiye İşçi Partisi’nden katılmayan isimler şöyle: Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Bülent Şık.