‘Savunmanın kalbi’ MKE’nin özelleştirilmesi: Muhalefet ret oyu vermek yerine tweet attı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesini düzenleyen kanun teklifi oylamasına, muhalefet partilerinden birçok vekilin katılmadığı ortaya çıktı. Oylamaya katılmayan isimler daha sonra Twitter’dan kanunu eleştirdi.

Kanunun geçmesini durdurmak için Meclis’e gidip ret oyu vermeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter hesabından ‘Zehir zıkkım olsun’ etiketiyle yaptığı paylaşımda “Özelleştirdikleri tüm kurumları böyle arpalığa dönüştürdüler, şimdi sıra MKE’ye geldi” dedi. İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da aynı şekilde ret oyu vermek yerine tweet atmayı tercih etti: “MKE, dün akşam Cumhur İttifakı’nın oylarıyla yağma ve talana tamamen açıldı.”

Fotoğraf: TBMM

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın Meclis’e getirdiği MKE’nin özelleştirilmesine ilişkin kanun teklif, 30 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda 63’e karşı 259 oyla kabul edilmişti.

Kanuna Türk Metal Sendikası tepki göstererek, Milli Piyade Tüfeği’nin (MPT) üretiminin özel sektöre verilmesi girişimine karşı eylemler yaptığını hatırlatmıştı: “Türk Metal geçmişte olduğu gibi bugün de, MKE’nin özelleştirilmesi, fona devredilmesi ya da buna benzer girişimlerle kamunun elinden çıkarılmasına kesin olarak karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir.”

TBMM’nin sayfasında da olan açık oylamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok üst düzey partili katılmadı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine verilen oyların sonucunu görmek için tıklayın.

Kılıçdaroğlu ‘Erdoğan tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor’ demişti

Kılıçdaroğlu, 22 Haziran tarihli partisinin grup toplantısında şöyle konuşmuştu: “Hangi gerekçeyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu anonim şirkete dönüştürüyorlar? Erdoğan tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor. Ya paraya doymadınız mı siz?”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan MKE tepkisi: "Erdoğan tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor. Ya paraya doymadınız mı siz?"https://t.co/bGDgceRPVc pic.twitter.com/OKRXhBc5XK — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 22, 2021

Ağbaba: Şimdi sıra MKE’ye geldi

Oylamaya katılmayan ve MKE’nin özelleştirilmesinin önünü açan kanun TBMM’den tepki gösteren bir diğer isim de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ydı.

Ağbaba Twitter hesabından şöyle söyledi: “Üniversite mezunları iş bulamıyor, bunlar üçer beşer maaş alıyor! AKP’nin vekil eskileri Tarım Kredi Kooperatifleri’ni çiftlik yaptı, ballı maaşlar alıyorlar! Özelleştirdikleri tüm kurumları böyle arpalığa dönüştürdüler, şimdi sıra MKE’ye geldi.”

Üniversite mezunları iş bulamıyor, bunlar üçer beşer maaş alıyor!



AKP'nin vekil eskileri Tarım Kredi Kooperatifleri'ni çiftlik yaptı, ballı maaşlar alıyorlar!



Özelleştirdikleri tüm kurumları böyle arpalığa dönüştürdüler, şimdi sıra MKE'ye geldi.#ZehirZıkkımOlsun@FOXhaber pic.twitter.com/kwOwWFfMl4 — Veli AĞBABA (@veliagbaba) July 2, 2021

Ağbaba: MKE bal gibi satılır

Ağbaba 28 Haziran’da, yani kanun teklifi Meclis’te oylanmadan sadece iki gün önce TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda şöyle konuşmuştu: “Tank Palet’i satmak vatana ihanettir. Bir tabur asker neyse Tank Palet de odur dedik. Tank Palet satıldı. MKE satılır mı satılmaz mı? Bal gibi satılır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, "Tank Palet’i satmak vatana ihanettir. Bir tabur asker neyse Tank Palet de odur dedik. Tank Palet satıldı. MKE satılır mı satılmaz mı? Bal gibi satılır" dedi. https://t.co/6FdadtCQI9 pic.twitter.com/qJwOWVC76K — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 28, 2021

Türkkan: MKE Azeri sermayeye peşkeş çekiliyor

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da oylamaya katılmadı. Katılıp ret oyu vermek yerine, teklif kanunlaştıktan sonra sosyal medya hesabından tweet attı: “2020’de kurulan Azeri sermayeli NEPSA şirketine peşkeş çekilmeye başlanılan MKE, dün akşam Cumhur İttifakı’nın oylarıyla yağma ve talana tamamen açıldı.”

2020'de kurulan Azeri sermayeli NEPSA şirketine peşkeş çekilmeye başlanılan MKE, dün akşam Cumhur İttifakı'nın oylarıyla yağma ve talana tamamen açıldı. pic.twitter.com/0I1RwGFRGB — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 1, 2021

Karabat: MKE savunmanın kalbi

Meclis’e gidip ret oyu vermeyen ama MKE teklifi kanunlaştıktan sonra tepki gösteren bir diğer isim de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tı.

MKE’nin savunmanın kalbi olduğunu belirten Karabat 1 Temmuz Meclis konuşmasında şöyle dedi: “Siz özelleştirme konusunda sabıkalısınız her şeyi sattınız, iktidara geldiğiniz günden beri 309 milyon metrekare vatan toprağı sattınız size nasıl güvenelim? Devlet için önemli birçok kurumu sattınız. Şu konuyu net olarak ifade edeyim MKE’nin garantörü biziz, MKE’nin garantörü CHP’dir ve bu kurum özelleştirilmeyecek”

FETÖ'ye kozmik odaları açanlar şimdi ülke savunmasının stratejik kurumu Makine Kimya Endüstrisi'ni kimlere açmak istiyor?#MKE#mkegerçekleri#AKPEşittirÖzelleştirme pic.twitter.com/qK3iT3zd5Q — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) July 1, 2021

CHP’den MKE oylamasına katılmayan vekiller:

Fotoğraf: TBMM

Fotoğraf: TBMM

İyi Parti’den MKE oylamasına katılmayan vekiller:

Fotoğraf: TBMM

Fotoğraf: TBMM

HDP’den MKE oylamasına katılmayan vekiller:

Fotoğraf: TBMM