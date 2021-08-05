Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tayland’da, mercanlara zarar veren kimyasal içeren güneş kremleri yasaklandı

Tayland, deniz milli parklarında, mercanlara zarar veren kimyasal maddeleri içeren güneş kremlerinin kullanılmasını yasakladı.

Fotoğraf: www.weforum.org

Tayland Doğayı Koruma Dairesi, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılan kremler nedeniyle mercanlardaki büyüme hızının yavaşladığından endişe edildiğine dikkat çekti. Dairenin açıklamasında güneş kremlerinde bulunan dört maddenin mercanların larvalarını yok ettiği, üremesini engellediği ve resif ağarmasına yol açtığı belirtildi. Dört madde, oksibenzon, oktinoksat, butilparaben ve 4-metilbenziliden kamfor olarak sıralandı.


Açıklamaya göre yasağı ihlal edenlere 100 bin bahta (25 bin 724 lira) kadar para cezası uygulanacak.

Tayland hükümetinin mercanları ‘turizmin etkilerinden’ korumak için attığı son adım olan yasak Palau’da ve ABD’nin Hawaii eyaletinde de uygulamaya konmuştu.

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