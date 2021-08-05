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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş’a ‘Togo’ incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ‘görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle’ soruşturma başlatılması için ön inceleme yapılmasına onay verdi.

Ankara başsavcılığı, ‘Togo Kuleleri’nin mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin Mansur Yavaş’ın ‘görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle’ hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. Başvuru, eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran’da başsavcılığın talebine cevap verdi.


Aynı zamanda eski CHP milletvekili olan Aygün’ün ‘Togo Kuleleri’ projesi, Aralık 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararı gereği mühürlenmişti. Mühürlemenin ardından Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. Aygün’ün iddialarına karşı Yavaş da karşı dava açmıştı. 

Sabah’tan Tolga Özlü’nün haberine göre Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun’un imzasının bulunduğu yazıda, Yavaş ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.

‘Togo Kuleleri’ projesi, Ankara’daki rant iddialarının odağı haline gelmişti.

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