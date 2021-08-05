Bakanlardan ‘durum değerlendirmesi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili ‘durum değerlendirmesi‘ yaptı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde konuşan Bekir Pakdemirli, “44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185’i kontrol altına alındı” dedi.

Bakanın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*(Yangından beş il, 18 ilçe, 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar örtü altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, 4 bin 856 arılı kovan, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet-makine ve 2 bin 88 ton depo ürünü etkilenmiştir.

*Ortalama 38-40 derece olan sıcaklıklar, beş günlük ortalamalarda 36-42 derece arasında olması bekleniyor. Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmiyor. Cuma günü rüzgar güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ila 40 kilometre hızla bekleniyor.

*Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ila 50 kilometre, öğleden sonra 40 ila 60 kilometre… Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem gündüz aşağı yukarı yüzde 20, gece de yüzde 40 ila 50 civarında.

*Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği; böyle bir birliğin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Çünkü akut dönemleri, bundan sonra sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşayacağımız anlaşılıyor

Pakdemirli, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili ilk tespitlerde önemli bir hasarın olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu: Rüzgar yarın hızını kesecek

Antalya’nın Manavgat ilçesinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

*(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk.

*Rüzgar bugün güçlü olduğu halde yangının ilerlemesini durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz.

*Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757’si taburcu edildi, altı vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok.

*Antalya serinleyecek, sonra yeniden sıcaklar başlayacak. Olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini hep beraber gördük.

Soylu: Toplam 156 bina acil yıkılacak

Pakdemirli’yle Marmaris’te bulunan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

*Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır.

*Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.

*Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi.

*552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin kimisinin müşahedesi kimisinin de yatarak tedavisi devam etmektedir.