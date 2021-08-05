Yangından sonra sel tehlikesi: Toprak katılaştı, suyu emmekte zorlanacak

AYŞEGÜL KASAP

28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

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Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre hafta sonu Antalya ve Mersin bölgesinde yağmur bekleniyor. Prof. Kadıoğlu söz konusu bölgelerde çok yağış beklenmediğini, hatta yağış ihtimalinin de kuvvetli olmadığını belirterek bu hafta sonu için bir sel riski bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Ancak ormanların kendini yenilemesi uzun bir süre alacak. Bu hafta sonu olmasa bile uzun vadede bölge sel tehlikesiyle karşı karşıya.

‘Gök gürültüsü duyduklarında akıllarına seli getirsinler’

Özellikle dere yataklarında oturan vatandaşları uyaran Kadıoğlu, “Gök gürültüsünü duydukları anda akıllarına seli getirmelerinde fayda var. Bu konuda dikkatli olmaları lazım” dedi.

‘Toprak katılaştı, suyu emmekte zorlanacak’

Kadıoğlu seli tetikleyecek faktörün sadece bitki örtüsünün yok olması değil toprağın da katılaştığına dikkat çekti: “Mesele yağışın yüzde 60’ı tutulurken yüzde 30’u akışa geçip, yüzde 10’u buharlaşır. Şimdi tam tersi akışa geçip yağışın çok azılı tutulacak. Bu sadece bitki örtüsünün olmadığından değil, toprağın yanıp katılaştığından da kaynaklanacak. Toprak suyu emmekte zorlanacak.“

‘Kapı girişleri kum torbaları ile kapatılmalı’

Yangından etkilenen ve dere yataklarında oturan vatandaşların meteorolojiyi takip etmeleri gerektiğini hatta telefonlarına meteoroloji genel müdürlüğünün uygulamasını indirmelerini gerektiğini belirten Kadıoğlu, ilk etapta alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı: “Özellikle bodrum katlarında ve giriş katlarında oturanlar çok daha dikkatli olması gerekiyor. Afet sırasında üst katlara çıkmalılar veya yüksek yerlere gitmeliler. Sel suları geleceği zaman da kapı girişlerinin naylon bir örtüyle kapatılarak üzerlerine kum torbası konulması gerektiğini söyledi.”