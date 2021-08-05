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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da su tüketiminde rekor üstüne rekor

İstanbul’da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor. Tüketim son üç günde tarihin en yüksek seviyelerinde.

Fotoğraf: AA

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.


Son üç günde kente verilen su miktarı 201 bin metreküp artarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’da dün 3 milyon 422 bin metreküp su tüketildi.

Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:

Kaynak: İSKİ

Barajlarda son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,79 olarak ölçüldü.

Su miktarı 3 Ağustos itibariyle Istrancalar’da yüzde 33,86, Terkos’ta yüzde 72,28, Sazlıdere’de yüzde 35,98, Alibey’de yüzde 37,03, Büyükçekmece’de yüzde 60,79, Ömerli’de yüzde 93,71, Darlık’ta yüzde 68,04, Elmalı’da yüzde 82,08, Kazandere’de yüzde 32,50 ve Pabuçdere’de yüzde 16,75 olarak kaydedildi.

İstanbul’da tüm zamanların en çok suyu tüketildi

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