ENAG: Enflasyonda artış yüzde 1,8 değil 4,89

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre enflasyon temmuz ayında yüzde yüzde 4,89 oranında arttı. TÜİK’e göre ise bu rakam 1,80.

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TÜİK’e göre enflasyon temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18,95’e çıktı. ENAG ise sadece ocak-temmuz döneminde enflasyon oranının yüzde 25,14 olduğunu belirtiyor.

ENAG temmuz ayı rakamlarını ‘daha önce eşi benzeri görülmemiş‘ olarak niteleyerek şu açıklamayı yaptı: ‘‘Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar son günlerde yaşanan hem iç hem de dış faktörler sebebiyle daha önce eşi benzeri zor görülen enflasyon oranlarını bizlere göstermektedir. Öncelikle tüm dünyayı kasıp kavuran Covid salgının delta versiyonu ile birlikte fiyatlar seviyesindeki hareketlerin tekrar yükselişe geçmesi tüm dünyadaki enflasyon artışlarına katkıda bulunmaktadır. Para politikasındaki faizlerin sabit tutulması kararına da bu açıdan bakmak faydalı olacaktır. Küresel iklim krizi ve son günlerde ülkemizde yaşanan yıkıcı yangınların etkisinden dolayı tarım ürünlerindeki fiyat artışlarının önümüzdeki dönem içinde fiyatlar seviyelerinin artmasına sebep olacağı beklenebilir’’

ENAG alt grup enflasyon oranları ise şöyle:

Kaynak: ENAG

TÜİK açıkladığı verilere göre ise TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma, yüzde 22,70 ile ev eşyası, yüzde 20, 63 ile lüks oteller ve yüzde 19,31 ile konut grubunda ortaya çıktı.

TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.