DSÖ: Üçüncü dozu erteleyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 3’üncü doz aşılamaya geçen veya geçmeyi planlayan ülkelere, bu hamlelerini en azından eylül ayı sonuna kadar erteleme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının birçok ülkede yayılması, vaka sayılarını artırdı. Bulaşıcılığı yüksek varyantla ilgili endişeler, ülkeleri ‘3’üncü doz‘ aşı uygulamalarını tartışmaya itti. Aşı şirketleri de bu konuda hevesli.

İsrail, Fransa, Almanya ve bazı Ortadoğu ülkeleri üçüncü doz aşılamaya geçti. ABD ve Britanya’nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkede de üçüncü doz aşılamanın yakında başlaması bekleniyor. Türkiye’de de Sinovac aşısının belli bir süre sonra etkinliğinin düştüğünün tespit edilmesi üzerine 3’üncü doz yapılmaya başlamıştı.

Diğer yandan hala nüfusları için yeterli doza sahip olmayan ülkeler de var.

Hükümetlerin, Delta varyantı hakkındaki endişelerini anladığını söyleyen Tedros, zengin ülkelere şöyle seslendi: “Ancak yine de küresel aşı miktarının çoğunu halihazırda kullanmış ülkelerin daha da fazlasını kullanmasını ve bu esnada dünyanın en savunmasız insanlarının korumasız kalmasını kabul edemeyiz.”

ABD’den ‘yanlış seçim’ yanıtı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, DSÖ’nün, söz konusu çağrısının ‘yanlış bir seçim‘ olduğunu düşündüklerini, ABD’nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3’üncü doz aşıları yapabileceğini söyledi.