46 milyon liralık pangolin pulu, pençesi ve fildişine el kondu

Nijerya’da, polis, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bulunan, piyasa değeri 22 milyar naira (45,62 milyon lira) olan pangolin pulu, pençesi ve fildişine el koydu. Bunun rekor olduğu belirtildi.

Fotoğraflar: Nijerya Sınır Polisi

Sınır polisi, 17 kilo pangolin pulu, 44 kilo fil dişi ve 60 kilo pangolin pençesini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu üç kişinin tutuklandığını, bir şüphelinin de arandığını açıkladı. Şüphelilerin en kısa zamanda hakim karşısına çıkarılacakları belirtildi.

Yaban hayatı kaçakçılığının önüne geçmek için Alman, ABD ve Britanya’nın polis teşkilatlarıyla ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapldığı bilgisi paylaşıldı.

Nijerya’nın, Afrika’dan Asya’ya yasa dışı ticaret yapan çetelerin merkezi haline dönüştüğünü söyleyen uzmanlar ve hukukçular, nedenleri arasında sınır güvenliğinin sağlanamaması, kolluk kuvvetinin işi yeteri kadar sıkı tutmaması ve yolsuzluk yapılmasını sayıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin verilerine göre çıkış noktası Afrika olan ve el konulan pangolin pullarının sayısı 2014-2018’de 10 kat arttı. Bu süreçte 185 ton pangolin puluna el kondu. Bu pulların elde edilmesi için 370 bin hayvan öldürüldü.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya pangolinlerin pulları geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.