Bodrum’daki yangınla ilgili üç kişi tutuklandı: Arabadan izmarit atmışlar

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Mumcular’da çıkan orman yangınıyla ilgili olarak üç kişi tutuklandı. Yangın, zanlıların arabadan attığı sigara izmariti yüzünden çıkmış.

Yangın sonucu tehdit Mazı ve Çökertme bölgelerine de geçmişti. Mumcular-Mazı yolunun trafiğe kapatıldığı yangında mahalleli teknelerle tahliye edilmişti.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre üç zanlı, ‘tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak‘ suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Dün de Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan 16 yaşındaki C.Y.’nin tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı. C.Y.’nin ormanı yakan değil, yakması için azmettiren kişi olduğu öğrenilmiş, yangını 12 yaşındaki M.A.T. adlı çocuğun çıkardığı tespit edilmişti. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.A.T.’nin yurda yerleştirilmesine hükmedilmişti.

Türkiye’de beş kentte 12 noktada süren yangınlar dokuzuncu gününe girdi.