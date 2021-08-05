Yangının ulaştığı termik santralde işçiler son ana kadar çalıştırılmış

Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınlarının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali’nin işçileri son ana kadar çalıştırılmış.

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Söz konusu termik santral, iktidarın ‘gözde’ şirketlerinden ve muhalefetin ifadesiyle ‘5’li çete’nin ‘üyesi’ Limak’a ait.

28 Temmuz’da Türkiye’yi saran yangınlar Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde hala devam ediyor. Muğla’nın Milas ilçesinde belediye başkanı Muhammet Tokat’ın günlerdir termik santral tehlikesine dikkat çekmesine rağmen bölgeye yeterli hava desteği verilmediği yöre halkı tarafından dile getiriliyordu. Gazeteci Şule Aydın’a konuşan bir taşeron işçisi termik santralin içinde de önlemlerin geç alındığını belirtti.

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da valilik kararıyla yangın santralle ulaştıktan sonra kontrollü olarak bölgeden tahliye edilmişti.

Yangın gelene kadar çalışmışlar

Milas’ta bulunan gazeteci Aydın, işçinin söylediklerini şöyle aktardı: “Kemerköy termik santralinde çalışan taşeron işçiyle konuştum. 20 km uzaklıkta Yeniköy termik santralinin girişinde bekliyorlar jandarma yolu kapattığı için. Yangının geleceği belli olmasına rağmen 16:30’a kadar çalışmaya devam etmişler.”

‘Yangın kapıya gelene kadar beklettiler’

İşçi Aydın’a şunları da söyledi: “Bir haftadır bu yangının geleceği belliydi son iki gün alarm durumuna geçildi. Gündüz çalışıp akşam yangınlara koştuk. Türkevleri (mahallesi) yanarken santralin itfaiye ekipmanları köye destek için kullandırılmadı, beklettiler yangın kapılarına gelinceye kadar.”