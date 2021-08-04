Termik santralde asbest tehlikesi: ‘En hızlı önlem rüzgarın tersine doğru gitmek’

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınlarının Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşması akıllara asbest tehlikesini getirdi. Diken’e konuşan Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, bölgedeki insanların şu anda FFP3 yada P3 maske bulamayacağını bu nedenle hızlıca alabilecekleri önlemin ‘rüzgarın ters yönüne doğru gitmek’ olduğunu söyledi.

Ensari ayrıca ‘inkar edilse de bütün termik santrallerde asbest olabileceğine’ dikkat çekti.

Asbestin vücuda olumsuz etkileri nedeniyle ‘katil tozlar’ diye adlandırıldığını belirten Ensari, asbest olan yerlerdeki çalışmalarda kullanılan iç çamaşırların bile ‘kullan-at’ olduğunu söyledi.

Ensari şöyle konuştu: “Yanma ve patlamayla birlikte asbest lifleri ortama yayılırlar yok olmazlar. 1200 derecenin üzerinde erime noktası var ama 1200 derecelik bir potayı aşar ve yine patlayarak yayılır. Çünkü bunlar gözümüzün görmediği küçüklükte mikrometre hatta nano-metreler.

Biz bunlara katil toz diyoruz. Nasıl Covid’e karşı bir aşı bulundu, bir yerimiz yanarsa bunun kremi var iyileşir. Ama asbestin fiziksel özelliği nedeniyle vücut asla karşı koyamıyor. İğnemsi toz geliyor ciğerinize saplanıyor. Orada yara dokusu oluşturuyor ve bazıların beş senede kadar olabiliyor ama ortalamasında 20 senede kanser yapıyor.

Dolayısıyla şuanda yapılacak tek yapılacak şey uzak kalmak.

Eğer orada kalmak zorunda olanlar varsa kişisel koruyucu donanımları var. FFP3 yada P3 maske, tulum olmalı. Bizim asbestli bölgelerde yaptığımız çalışmalarda kullandığımız iç çamaşırları bile ‘kullan-at’dır. Tehlikeli atıktır. Yani poşetlenir bertaraf tesisine gider.Orada gömülür bu asbestler pakenerek gömülür. Şuanda oradakilerin yapacağı tek şey uzak durmaktır. Rzgar yönünün aksi istkamiti. Çünkü asbest rüzgarla beraber kilometrelerce öteye yayılacaktır.

Kilometrelerce yayılabilir. Onlarca kilometre öteye de gidebilir. Nasıl ki depremde bir an asbest açığa çıkıyor ve asbeste karşı önlem alamıyoruz bir anda. Burada da olay patlama ve tozuma. Solumayla ciğerlere saplanıp orada bir yara dokusu oluşturuyor.

İnsanlarımıza tavsiyem en pratik en kolay oradan uzaklaşmaları.”