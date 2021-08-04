Erdoğan da yangınlarda sorumluluğu belediyelere yükledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır” dedi.

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Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.

Erdoğan’ın yanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de orman yangınlarında sorumluluğu belediyelere yüklemişti.

A Haber ve ATV ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor.

*Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor.

*Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

*Türkiye’de ‘yalan terörü’ var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri ‘algı operasyonu’ diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür.

*Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.

*Bay Kemal’e vereceğim cevap şu: Kültür ve Turizm bakanıma verdiğim böyle bir yetki yok. Bunu ispat etmesi lazım.

*Ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen bir insanım. Betona nasıl olur da sahip çıkarım?

*Bakın burası çok önemli: 19 yıl içerisinde – Ey CHP… Bizim diktiğimiz fidan değil ha! 5 milyon 400 bin ağaç diktik biz ve hala da dikmeye devam ediyoruz.

*Bu yıl Türk Hava Kurumu helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah ama ihaleyi daha uygun fiyat teklif eden özel bir şirket almış vaziyette.

*Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar’ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.

*(Aşısızlara kısıtlama) Ben zorlamadan yana değilim. Gönüllülük esasına dayalı olarak süreci işletmek en isabetli olanıdır.

*Ağustos’la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.

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