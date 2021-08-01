Bakan Pakdemirli sorumluluğu belediyelere yükledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında sorumluluğu belediyelere yükledi.

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Akdeniz ülkeleri yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bakanı Pakdemirli’nin bildirdiğine göre 28 Temmuz’dan bu yana çıkan 126 yangından 119’u kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, şunları kaydetti: “Ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım.

Benim son beş günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Onu da ifade etmek isterim.”