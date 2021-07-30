Yangınlarda son durum: 71 yangından 57’si kontrolde

Orman Genel Müdürlüğü, son üç günde çıkan 71 yangından 14’ünün kontrol alma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.
Müdürlüğün Twitter’dan paylaştığı bilgiye göre 28-30 Temmuz’da çıkan yangınların 57’si kontrole alındı. Müdürlük “Duraksamadan müdahalemizi sürdürüyoruz” mesajını paylaştı.
Antalya’da gazetecilere konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarda iyiye gidiş olduğunu belirtti. Bakan, ‘kontrol altında’ denmeyen tüm yangınlarla ilgilenmeye devam ettiklerini kaydetti.
Pakdemirli, Kanada, ABD ve Rusya’da yanan alanların fazlalığından örnek vererek şunları kaydetti: “Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.”
Pakdemirli, saat 12:04’teki paylaşımında da Muğla’nın Milas ilçesi ile Bodrum ilçesi Güvercinlik’teki yangının kontrole alındığını açıkladı.