Turizm bakanına göre Kılıçdaroğlu çarpıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ormanlarda yapılaşma yetkisini turizm bakanına verdiği yönündeki açıklamasını ‘konuyu çarpıtma’ olarak değerlendirdi.

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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı: “Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!”

Ersoy, Twitter’dan CHP liderini etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile üç bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum.”