Kılıçdaroğlu: Erdoğan ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm bakanına verdi

“Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek” dedi.

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Gazeteci Murat Yetkin’in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun, kıyılar başta olma üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor.

Twitter paylaşımında, “Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak” diye yazan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!”

Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 31, 2021

Türkiye yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 101 orman yangınının 91’inin kontrol altına alındığını belirtti.