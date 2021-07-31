Erdoğan: Yangınlarda terör şüphesi emarelerine ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Orman yangınlarında terör şüphesi tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız” dedi.

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Türkiye yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 101 orman yangınının 91’inin kontrol altına alındığını belirtti. Son olarak Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan iki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi tedavi altına alındı.

Diken’e konuşan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek yangınlar hakkında şunları söylemişti: “İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da İç Anadolu’da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz’de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.”

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), küresel yangın haritasına göre özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ‘sıcak noktalar’ ve orman yangınları bu dönem için yaygın.

İtalya, Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla mücadele ediyor.

AA’nın aktardığına göre İtalyan İtfaiyesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü ve dünden bu yana; 250’si Sicilya’da, 130’u Puglia ve Kalabriya’da, 90’ı Lazio’da, 70’i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800’ü aşkın yangına müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde afet bölgesinde konuşan Erdoğan, “Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur” dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasını bitirdikten sonra halka çay fırlattı.