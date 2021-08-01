Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakandan yangın hasar raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis’teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla sürdürülen hasar tespit çalışmalarına dair bilgileri açıkladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Fatma Okutan yanan evinin önünde gözyaşı döktü. Fotoğraf: AA

Kurum, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yangınla mücadelenin beşinci günündeki tabloya dair bilgiler paylaştı:


*Antalya Manavgat’ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30’unda tamamladık, üç mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

*Muğla Marmaris’te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

*Mersin il genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

*Adana Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı altı köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

*Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız.

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