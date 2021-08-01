Manavgat’ta can kaybı yediye çıktı: Hasar gören evdeki çift ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.
AA’nın haberine göre ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi’nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.
Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti: “Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam yedi can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz.”
Evdeki inceleme sürüyor.