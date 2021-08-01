Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manavgat’ta can kaybı yediye çıktı: Hasar gören evdeki çift ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi’nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.


Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti: “Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam yedi can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz.”

Evdeki inceleme sürüyor.

Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş

Manavgat’taki yangında üç can kaybı

SON HABERLER

‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ ve ırkçılık tuzağı

Gözü dönmüş iktidarlara rağmen, içimizdeki akılsız siyasetçilere rağmen, kendi çıkarları için ülkemizi ateşe atan ihtiras, güç budalalarına rağmen barışımıza, birlikteliğimize, bütünlüğümüze, eşit vatandaşlar olarak huzur içinde yaşama irademize sahip çıkmamız gerekiyor.

Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Sağlık notları: Savaş değişti!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geri adım atarak, önerisini ‘maske takılması’ yönünde değiştirdi… CDC’nin iç yazışma belgelerinde yer alan şu ifade oldukça çarpıcı: The war has changed.