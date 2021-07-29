Manavgat’taki yangında üç can kaybı

Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Manavgat’ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki’nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri’ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Pakdemirli şöyle konuştu: “Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki’de devam eden bir yangın var. Oymapınar Barajı’nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor. Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor. Oymapınar Barajı’ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar.”

Bakan, yangınlar nedeniyle Antalya’da 18 köy ve mahalle, Adana Kozan’da altı köy, Mersin’in Aydıncık ilçesinde beş köyün boşaltıldığını söyledi.

İlerleyen dakikalarda AFAD, açıklama yayınlayarak yangında üç kişinin öldüğünü, 122 kişinin etkilendiğini, 58 kişinin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu.