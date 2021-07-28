Manavgat yanıyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre, Manavgat’ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde dört noktada yangın çıktı. Saat 12:00 sıralarında başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve tarım alanları ile Sarılar Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine sıçradı.

Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.



Yangının yerleşim yerlerinde etkisini artırmasıyla ise Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki hastaların da tedbir amaçlı olarak tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

Fotoğraflar: AA, DHA

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki evler önemli ölçüde boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair bilgiler geliyor. Ama ne olarak hastanelere intikal etmiş bir şey yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık‘

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise şunları söyledi: “Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Tahliye edilen yerleşim alanları var, can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz.”

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 27 yıllık yöneticilik hayatında hiç böyle bir yangın görmediğinin altını çizerek, “Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Böcek, şunları söyledi: “Çok şükür can kaybımız yok. Yangının dört farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak.”

Manavgat’tan gelen görüntüler çok feci pic.twitter.com/QDLQKerxR1 — nevsin mengu (@nevsinmengu) July 28, 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de Manavgat’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Manavgat yanıyor! Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli’nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi. #manavgatyanıyor #manavgat #antalya pic.twitter.com/vjp05k2dzK — Antalya Hakkinda (@HakkindaAntalya) July 28, 2021

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yangının yerleşim yerlerine yakınlığı daha net görülebiliyor.