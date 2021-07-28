Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manavgat yanıyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre, Manavgat’ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde dört noktada yangın çıktı. Saat 12:00 sıralarında başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve tarım alanları ile Sarılar Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine sıçradı.


Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerinde etkisini artırmasıyla ise Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki hastaların da tedbir amaçlı olarak tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

Fotoğraflar: AA, DHA

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki evler önemli ölçüde boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair bilgiler geliyor. Ama ne olarak hastanelere intikal etmiş bir şey yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise şunları söyledi: “Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Tahliye edilen yerleşim alanları var, can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz.”

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 27 yıllık yöneticilik hayatında hiç böyle bir yangın görmediğinin altını çizerek, “Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Böcek, şunları söyledi: “Çok şükür can kaybımız yok. Yangının dört farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de Manavgat’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yangının yerleşim yerlerine yakınlığı daha net görülebiliyor.

SON HABERLER

Derdin göçmenle değil kendinle!

Mutsuz ve fevri Türkiye toplumunun, artık hasleti hâline gelmiş Doğu fobisini ısrarla kaşımanın, Doğu’dan gelen milyonlarca göçmenin bulunduğu bir bağlamda vereceği kalıcı toplumsal zararları öngörmek zor değil…

Doktor istifalarının perde arkası: ‘Ek ödemeler bile geri istendi’

İstifa yasağı sona erince birçok hekim ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi vermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükendiğini, birçoğuna söz verilen ek ödemelerin yapılmadığını, hatta yapılanlardan ödemelerin geri istendiğini söyledi.

Normalleşme umutları öteleniyor

Delta varyantı; can kayıplarına neden olurken, mevcut olağanüstü para politikalarının kullanım sürelerini uzatarak, Türkiye gibi dış kırılganlıkları olan ülkelerin kendilerini yeni enflasyon dönemine hazırlaması için son bir şans veriyor.