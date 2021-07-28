Manavgat’tan sonra Mersin, Adana ve Osmaniye’de orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ederken Mersin, Adana ve Osmaniye’de de ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Osmaniye. (Fotoğraflar: AA)

AA’nın aktardığına göre Osmaniye’de Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Adana.

Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişleri kapattı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Mersin.

Mersin’in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Aynı bölgede, 15 Temmuz’da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.