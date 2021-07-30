Diken

Yaramazlara biraz batar!

Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin, itfaiye ekiplerine su taşırken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Akdemir’in turizm sektöründe çalıştığı belirtildi. (Fotoğraf: AA)

Marmaris’te Armutalan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayıp İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Akdemir, dün bölgede motosikletiyle geçerken kaza yapınca alevlerin arasında kaldı. Hayatını kaybeden gencin, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı.

Akdemir, Instagram hesabında dünkü paylaşımında “Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin” diye yazdı.

Bir diğer paylaşımında yüzünde is görülen Akdemir, “Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala” ifadesini kullandı.

AA’nın haberine göre Akdemir, bir ay önce de Görkem Hasdemir’in hayatını kaybettiği Marmaris orman yangınında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

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