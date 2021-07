Türkiye yanıyor

Türkiye birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçeleri, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri, Adana, Osmaniye, Kilis, Mersin, Kayseri, Kütahya’da yangınlar devam ediyor.

Manavgat ve Akseki

Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akseki. (Fotoğraflar: AA)

Manavgat’ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangınlara 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi. Böcek, bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü, sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanları için de bölgede çalışma başlattıklarını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında üç kişinin hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki’nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri’ndeki bazı evler boşaltıldı.

Muğla

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın ikinci gününe girerken, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de yangın çıktı.

Muğla’nın dört ilçesinde bugün bilinmeyen nedenlerle yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

Marmaris ve Bodrum başsavcılıkları yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adana

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, şunları kaydetti: “Adana’mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil.”

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana’da dün 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20’sinin gün içerisinde söndürüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti: “Ancak dün 19.45 itibarıyla Kozan’da başlayan yangınımız devam ediyor çünkü 70 kilometrenin üzerinde bir süratle esen rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. O hem yangının hızlı yayılmasını sağlıyor hem dengesiz yayılıyor hem de öbür tarafta da araziyi kurutuyor, nemi dağıtıyor.

Dolayısıyla yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Orada yedi köyümüz risk altındaydı. Köylerin tamamını gece biliyorsunuz tahliye ettik, şu an için bir can riski gözükmüyor. Kısmen evlerimizde zarar var ancak yangın belli bir aşamada kontrol altına alındıktan sonra ancak o belli olacak.”

Mersin

Mersin’in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Silifke.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak’taki kamp alanları ve iki mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA’ya konuşan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Boğsak’ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi’nde de yangın çıktığını söyledi.

Osmaniye

Osmaniye’de merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.

Havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözlerle müdahale edilen yangın bölgesinde ekipler, iş makineleriyle de yol açma çalışması sürdürüyor.

Kilis

Kilis’in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Demirciler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yaklaşık beş buçuk saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda dün başlayan ve Ulupınar Mahallesi’nde kısmen kontrol altına alınan yangında 45 hektar zarar gördü.

Yangının dün çekilmiş bir fotoğrafı.

Güney noktasında Kapuzbaşı bölgesinde yangının söndürüldüğünü, batı tarafına doğru bir miktar daha alevlerin devam ettiğini gözlemlediklerini aktaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor. Temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir. Kardeşlerimiz dün saat 11.00’den bu saate kadar fedakar ve uykusuz şekilde çalışmaları sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Kütahya

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.