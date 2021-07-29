Marmaris ve Milas’ta da yangın!

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın ikinci gününe girerken, Muğla’nın Marmaris ve Milas ilçelerinde de yangın çıktı.

Marmaris’te bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle Armutalan mahallesinde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

#Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz.



Dualarımız ormanın kahramanlarıyla. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

AA’nın aktardığına göre Milas ilçesinde de Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Mersin, Adana ve Osmaniye’de de ormanlık alanlarda çıkan yangınları kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor.