Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan iki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi tedavi altına alındı.
Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi’nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, “Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz” dedi.