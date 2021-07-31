Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti: “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da İç Anadolu’da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz’de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.”