Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan iki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Bölgede yapılan araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi’nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, “Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz” dedi.

SON HABERLER

Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Prof. Tavşanoğlu: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti: “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da İç Anadolu’da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz’de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.”