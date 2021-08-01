AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için üç yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

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AB Komisyonu’nun açıklamasında Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizması’nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan’dan bir Canadair uçağının, İspanya’dan iki Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının ‘rescEU’ adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin bu zor zamanlarda Türkiye’yle ‘tam dayanışma’ içinde olduğunu belirterek, “Daha fazla yardım sağlamaya hazırız” dedi.