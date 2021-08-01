Alevler evlere sıçradı: Mazı’da botlarla tahliye

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ve Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor.

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AA’nın haberine göre Beyciler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları konusunda uyarıldı. Alevlerin ulaştığı evler ekiplerce tahliye edildi. Bazıları botlarla yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Yangının yerleşim alanlarına zarar vermemesi için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesiyle çalışma yapılıyor. Bölgede dik yamaçların bulunması arazöz ve iş makineleriyle müdahaleyi güçleştiriyor.

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile bölgeye giden gönüllüler de destek veriyor.