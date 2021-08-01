Bakan ‘THK soruları’nı kestirip attı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını teşkilatın güvenli bulmadığını belirterek “Artık THK ile alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre her yıl ortalama 2 bin 500 ila 30 bin yangın çıktığını ve bunun beş ila 10’unun çok büyük oduğunu aktaran Pakdemirli, geçen yıl da sekiz büyük yangın meydana geldiğini ve altısının farklı günlerde gerçekleştiğini belirtti.

Hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle bu yıl 10 büyük yangını üç-dört gündür bulundukları noktalardan sahada koordine etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Pakdemirli, teşkilatlarının hem alet ve ekipman, hem de en çok personele sahip olduğunu kaydetti.

Teşkilatın motive bir şekilde çalıştığını, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç-dört gün içerisinde 107 tane yangından 98 tanesini kontrol almak her baba yiğidin işi değil. Dünyada görüyorsunuz, adı gelişmiş ülkeler statüsünde geçen Amerika’da, Rusya’da ve birçok ülkede çok büyük yangınlar çıkıyor, bunlar günler, aylar sürüyor hatta altı ay sürenler dahi var. İstismarcılara da seslenmek istiyorum. Sosyal medya istismarcılarına seslenmek istiyorum. Siyasi istismarcılara sesleniyorum. Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede hakikaten dünyanın en iyilerinden biri. Ne söylerseniz söyleyin, bizi, ekibimizi ve milletimizi bu mücadeleden alıkoyamayacaksınız.”

‘Bizim THK ile problemimiz yok’

Ekonomik ömrünü doldurmuş ve uçmakta zorlanan bir ekipmanla çalışılamayacağını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Özellikle teşkilatımız bu konuda bir karar aldı. Ben de o kararın arkasında durdum. Bugün semalarımızda gördüğünüz Rus uçaklarının tedarikçilerinden bir tanesi Türk Hava Kurumu (THK). Bizim THK ile problemimiz yok. THK’nin da bugün kamuda iki tane en önemli müşterisi vardır. Bir tanesi Orman Teşkilatı, bir tanesi Sağlık Bakanlığı’dır. Bu köklü bir ilişkidir. Bu anlamda biz eski ve işe yaramayan bir teçhizat, alet, edevat yerine, yeni ve daha teknolojik kullanmak kaydıyla bu seçimleri teşkilatımız yaptı. Ben de teşkilatımızın arkasında durdum.”

THK’nin uçaklarının yerine çok daha modernlerini, iyilerini koyduklarını aktaran Pakdemirli, şunları söyledi: “Bugün itibarıyla yangınları söndürmeyle alakalı, ‘Şu eksiktir, bu eksiktir.’ dememiz söz konusu olamaz. Bu dönem akut bir dönemdir. Normalde tüm teşkilatlar kendilerine ortalama ve ortalamanın biraz üzerinde bir seviyede bir yangın istatistiğiyle karşılaşacağına göre kendilerini yapılandırır, biz de kendimizi buna göre yapılandırdık. Uçaklarımız da son derece teknik, modern. Uçaklarımız bir yandan uyduyla bağlantılı, bir yandan İHA’larla bağlantılı. Birçok teknolojiyi kullanabilecek vaziyette. Görüntü aktarımı yapan teknolojisi var. Bu saydıklarımın hiçbiri eski teknoloji uçaklarda yok. En önemlisi de teşkilatım bu uçakları emniyetli bulmuyordu. Teşkilatımın da her bir bireyi THK’ya ait olan bu uçaklara bir adet orman memuru biniyor. Orman memurları hatta dediler ki ‘Biz bu uçaklara binmeyiz, isterseniz bizi memuriyetten atın’. Böyle bir durumda bizim artık THK ile alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler. Biz her şeyin en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye fukara bir millet, devlet değildir.”

Yangınların güncel durumuyla ilgili de bilgi veren bakan Antalya’nın Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınların hala devam ettiğini aktardı: “Yangınlarla alakalı ciddi durum devam ediyor. Mersin’in Aydıncık ilçesindeki yangını kontrol altına aldık. Çapı çok büyük bir yangın, çok tehlikeli bir yangındı. Silifke’de bir yangın var, buradaki de iyiye doğru gidiyor. Adana’daki tüm yangınlar kontrol altına alındı.”

Muğla’da ise Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas’ta dört yangın olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, ihtiyaca göre yurt içinden ve yurt dışından gelen araçları koordine ederek yangınları en kısa zamanda kontrol altına alacaklarını kaydetti.