Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakandan eleştirilere yanıt: 39 helikoptere çıktık; hatta ‘Fazla mı alıyoruz’ dedik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan ve bazıları günlerdir devam eden yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı eleştirilerini yanıtladı: “Orman teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta ‘Acaba fazla mı alıyoruz’ dedik.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakan bu sabah itibariyle Twitter’dan yaptığı paylaşımdan 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtti.


Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin görüştüğü Bakan Pakdemirli yangınların kontrol altına alınması konusunda eleştiride bulunanlara yönelik “Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum. Ağaçların, hayvanların bu şekilde yanmasını kim ister” dedi.

Her ülkenin yangına müdahale kapasitesini istatistik verilere göre hesaplayıp planladığını ifade eden bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de bu istatistiklere bakarak kararlar alıyoruz. Bakın Orman teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta ‘Acaba fazla mı alıyoruz’ dedik… Uçakları arttırdık… Dokuz İHA görev yapıyor… ABD’den sonra askeri İHA’ları yangında kullanan tek ülke biziz.”

“Eksiklik hissetmediniz mi” sorusunu “Bir günde aynı anda 10 tane yangın çıkarsa yönetmek kolay olmaz” diye yanıtlayan bakan “Orman teşkilatını zaten çok zorluyorum. Onlar da canla başla çalışıyor” dedi.

“Her istediğimizi alabilecek kapasitede bir ülkeyiz” vurgusu yapan bakan şu ifadeleri kullandı: “Orman teşkilatında çok tecrübeli bir kadro var. Onlar planlıyor. Kaç kişi nerede olacak. Yangınlara müdahale… Bunlar kolay değil. Sonuçta insanız. İstatistiklerin ötesinde gelin siyaset uğruna ormancının moralini bozmayalım.”

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