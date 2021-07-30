Kılıçdaroğlu: Yangını söndürmek için ihaleye mi çıkılır

Türk Hava Kurumu’nun (THK), 2002’de yangınları söndürmek için 19 uçağı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti bu uçaklar? Allah aşkına bir Allah’ın kulu çıkıp anlatsın. Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı ya” diye sordu.

Fotoğraf: AA

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihleri arasında 81 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu. THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının yaşandığı Antalya’ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi’ni ziyaret eden CHP lideri bölgenin en azından afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

ANKA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Her yıl mutlaka orman yangınları çıkar, her yıl mutlaka bir bölgede sel olur. Şöyle veya böyle belli aralıklarla da olsa depremi yaşarız. Ama sanki bunları ilk kez yaşıyormuşuz gibi sıfırdan önlem almaya çalışırız. İktidarın, en büyük zaafı da bu. Bir planlama, öngörü söz konusu değil. Dün THK’yla görüşmek istedim. THK, Cumhuriyet’le yaşıt olan bir kurum.

Size bazı rakamlar vereceğim ve emin olan vereceğim rakamları devleti yönetenler bilmiyorlar. Devleti yönetemedikleri içindir ki zaten önlem almayı bilmiyorlar. Olay oluyor, yangın, can kaybı oluyor, mal kaybı oluyor, konvoylar halinde Bakanlar geliyor. Peki kardeşim, niye önlemi zamanında almıyorsunuz siz? Her yaz yangın oluyor, sadece bizim ülkemizde mi? Hayır, pek çok ülkede oluyor.”

‘Her yıl orman yangını olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok‘

THK’nin 2002’de 19 uçağı olduğunu anımsatan CHP lideri şöyle devam etti: “Bakan şunu söylüyor, ‘Yangın söndürme uçağı envanterimizde yok’ diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız, Allah aşkına ya. Her yıl yangın, orman yangını olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok. 19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı. Ben bunları söyledim diye kızıyorlar, ama ben bunları söylemek zorundayım.

Neleri yapmalıyız, hep eleştirdik ama devleti tanıyan, bilen bir kişi olarak, yine hükümete samimi çağrıda bulunuyorum. Bir, THK’yı yeniden eski, görkemli günlerine kavuşturun. Cumhuriyetle yaşıt bir kurum bu kurum. Dedelerimizin mirası bu kurum. Yok etmek değil, büyütmek gerekiyor. THK’nın devletin ihalesine girmesine gerek yok, gerekirse bir yasal düzenleme yapılsın. Versinler kanun teklifini biz de evet diyeceğiz. Onlar vermiyorsa biz verelim, evet desinler. Yangın söndürme olayı yıllık ihalelerle yapılmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle bir garabet yoktur. 10 yıllık, 15 yıllık yaparsınız. Ona göre insanlar uçaklarını alırlar.”

‘128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı’

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, şunları kaydetti: “Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de… Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar.”