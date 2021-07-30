Kılıçdaroğlu: THK kayyımını aradım, ulaşamadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) kayyım heyeti başkanı Cenap Aşcı’yı aradığını ancak ulaşamadığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Türkiye’de son üç günde 70’ten fazla yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu olmuştu. THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme gelmişti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, uçakların kullanımıyla ilgili THK’yı aradığını ancak kimseye ulaşamadığını söylemişti. Aşçı ise dün akşam bir yakınının düğününe gittiğini dile getirmişti.

CHP lideri, Twitter’dan şunları kaydetti: “Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım.”