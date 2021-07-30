Türkiye yanarken THK kayyımı düğündeymiş

Türk Hava Kurumu (THK) kayyım heyeti başkanı Cenap Aşcı, katıldığı bir televizyon programında ülke genelindeki yangınlar devam ederken düğüne gittiğini açıkladı.

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihleri arasında 63 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu. THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi.

Bir dönem bakanlık da yapmış olan Aşçı’ya CNN Türk’te dün akşam katıldığı programda THK uçaklarıyla ilgili soru yöneltildi. Bunu yanıtlamadan önce programdaki tartışmaları takip edemediğini aktaran Aşçı, “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” dedi.

Türkiye’nin kaç yangın söndürme uçağı olduğu ve bunların akıbetine ilişkin birbiriyle tutarsız açıklamalar ve çelişkili bilgiler mevcut.

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını açıklamış, Türk Hava Kurumu’nun elindeki CL-215 model altı uçak olduğunu ve bunların üçünün faal olmadığı belirtmişti. Bu sabah orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise müdahalede üç uçağın çalıştığını kaydetmişti.