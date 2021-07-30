Orman bakanı: THK’yle problemimiz yok; performans verecek kapasitede değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu’yla (THK) herhangi bir problemlerinin bulunmadığını belirterek, “Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil” dedi.

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Antalya’da gazetecilere konuşan Pakdemirli, orman teşkilatının dünyanın hem insan kaynağı hem teknoloji hem de gerekli donanımı açısından dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Pakdemirli, “THK’yla problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil” dedi.

Orman bakanı şöyle devam etti: “Biz burada diyoruz ki, son teknoloji insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibi uçaklar diyoruz, hala antikacı dükkanı gibi 1960’lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil.”

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim işimiz matematik. Orman teşkilatımız istemediği için bunları iki-üç sene evvel kullanmayı bıraktık. Onun yerine de son teknoloji, çok daha fazla su atan, çok daha verimli uçaklar kullandık. Ben isterim ki bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli: Sizin 27 helikopteriniz vardı, şimdi oldu 39 helikopter. Siz bu üç uçağı aldınız ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var, noktaya atış yapabiliyorsunuz. CL-215, yani THK’nın elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Ama Beriev-200’ler 84 ton, yedi misli atıyor. Mi-8 helikopterlerimiz 36 ton, bunun tam üç misli atıyor. Bizim önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olması lazım.”

Türkiye’de son üç günde 70’ten fazla yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu olmuştu.

THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme gelmişti.