Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Türkiye’de 28-30 Temmuz arası 71 yangın meydana geldi. Bunların 57’si kontrol altına alınırken 14’ünü söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda dört kişi hayatını kaybetti. Onlarca hayvan öldü.

‘Kimse ne yapacağını bilmiyor’

Tavityan’ın evi Dereözü’nde. Ancak yangın nedeniyle oradan kaçarak kardeşinin yanına Armutalan’a gitimş. Hiçbir şekilde bilgilendirilmediklerini söyleyen Tavityan şöyle konuştu: “Evim dün gece yanmadı ama bugün yanabilir. Hiçbir şekilde bilgi verilmiyor halka. En büyük sıkıntımız bu. ‘Şu yollar açık bu yollar kapalı’ bilgisi verilmiyor. Yetkililere sorduğumda da yanıt da alamıyorum. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Kimse hiçbir şekilde haber alamıyor. Elektrikler kesiliyor sürekli. Televizyon yok.”

‘Botları tahliye için ücretsiz yapsalardı’

Tavityan zar zor taksi bulabildiklerini ve köyden çıkabildiklerini belirterek, şöyle devam etti: ”Eşimle beraber kedilerimiz elimde Turunç’a indik. Oradan deniz taksisine bindik. Sağ olsunlar, fahiş fiyat yapmadılar. 30 liradan geçirdiler bizi. İnsan gönlü şunu bekliyor ama, o botları tahliye için ücretsiz yapsalardı, öncesinden bize haber verselerdi de endişe duymasaydık.”

Bilgisiz bırakılmanın zorluğunu da anlattı: “Bakın şuan Armutalan’da elektrikler kesik, telefon yok. Camiler var anons yapılabilecek, halkı bilgilendirebilecek. Yangında ölen evladımızın selasını okudular onun dışında herhangi bir bilgi yok. Mesaj gelmiyor. Sadece Gediz Elektrik mesaj atıyor ‘Güvenlik ve tedbir açısından elektrikler gitti’ diye. Şu an siz ne biliyorsanız inanın Marmaris’te yaşayanlar olarak biz daha azını biliyoruz çünkü televizyon yok. Telefonlarımızın şarjı az. Güç kaynakları yetmiyor.”

‘Çıkamayıp diri diri yanacaktık’

Tavityan’a göre yetkililer bilgilendirme yapmadığı için halk gelişmelere göre tahminde bulunuyor. Mesela şöyle: ”Armutalan’daki elektrik kesintisi bana şuan ‘Buradan kaç’ diyor.”

Tavityan, ailesinin köylerindeki yangından bu tür bir öngörüyle kaçarak kurtulduğunu şöyle anlattı: “Yangından koku alarak köyden kendimiz çıkmaya karar verdik. Hiçbir anons vesaire olmadı. Oranın giriş yolu tektir ve biz çıkar çıkmaz giriş yolu yanmaya başladı. Çıkamayıp diri diri yanacaktık orada. Kimse bize orayı tahliye edin demedi. Hiçbir anons, telefon ve mesajı yok. Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Dumanlardan okumaya başladık. Bahçemize kozalak yanığı, çam iğnesi düştü bunları takip ettik. Canımızı zor kurtardık. Hakikaten bütün köy bu şekilde kendi inisiyatifiyle çıktı.“

Derneğin bir üyesinin iki gün önce tüm evlerin ve otellerin yangına karşı donanımlı olması konusunu valiyle görüşmüş. Bunun yanı sıra elektirk hatlarının da yer altına alınması gerektiğini belirtmişler.

‘İtfaiye yetişemiyor, araç yok’

Marmaris’te 15-20 ayrı yerde yangın olduğunu belirten Tavityan şöyle devam etti: “İtfaiye yetişemiyor yeterli araç da yokmuş. Ben köyümüze itfaiye yollayamıyorum çünkü itfaiye aracı yok şuanda herkes çalışıyor diyor.O kadar yorgun o kadar üzgün ki. Yapacak bir şey yok yanacaksa evimiz yanacak. Yeşil alanlarımız yok oldu. Ve muhtemel balımız da yok oldu. O kadar üzgünüz ki, hani bu sosyal medyada canımız yandı falan diyorlar, bizim canımız yırtıldı, canımızı da zor kurtardık.“

Tavityan ayrıca medyanın Marmaris’teki yangına yeterli ilgili göstermediğini Bodrum’da daha az yangın olmasına rağmen sürekli oradan yayın yapıldığını söyledi.