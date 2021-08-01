Yavru caretta carettalar yangının dumanından yönünü bulamadı

Antalya’da beş gündür devam eden orman yangınları, Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı’nda yuvadan çıkan caretta caretta yavrularını yolunu şaşırttı. Yoğun dumanın ufku kaplamasıyla, gün ışığını fark edemeyen yavrular yönlerini bulamadı.

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangını etkisini sürdürürken, birbirine komşu ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve son olarak Alanya’da da başlayan yangınlar nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı. Yoğun duman, Türkiye’nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Kemer’deki Çıralı sahilinde etkili oldu.

Oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru caretta carettaların denize ulaşmak için takip ettiği gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı. Sabah gün doğumuyla birlikte 33 no’lu yuvayı açmak için sahile gide görevliler yaklaşık 20 dakika boyunca tan yerinin duman bulutu arkasından çıkmasını bekledi.

Daha sonra yuvayı açan görevliler 70 yumurta bulurken, bunlardan 40’ının denizle buluşmasını sağladı. Yuvada sıkışan 12 yavru ise kontrollü şekilde çıkarıldı. 12 yavru bir süre dışarıda durduktan sonra yönlerini bulup denize ulaşamayınca görevliler tarafından toplandı. Yavruların bir süre gözetim altında tutulacağı ve tekrar aynı noktaya denize ulaşmaları için bırakılacağı belirtildi.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, yuva sayısının 119’a ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Bugün 33’üncü yuvamızın kontrol açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar 1000 yavruyu canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Manavgat’ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye’nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz. Ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyoruz. Ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz.”