Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yanan ormanlar uzaydan görüntülendi

Türkiye’nin keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris’teki orman yangınlarını görüntüledi.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’de 28 Temmuz’dan bu yana 100’ün üzerinde noktada çıkan yangınların birçoğu kontrol altına alındı. Ancak Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı uydu fotoğrafları yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntüler yangınla mücadele eden bakanlıklar ve ilgili kurumlara da gönderildi.

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