Sahte yangın paylaşımlarına ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki sahte orman yangını paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi, paylaşımlarla ilgili yasal işlem yapıldığını duyurdu.

EGM açıklamasında, son günlerde sosyal medya platformlarında, başka ülkelerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin görüntüler, birtakım film sahnelerinden alınan veya Türkiye’den eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntülerin tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu tür faaliyetlerin vatandaşlar üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiği, sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.”