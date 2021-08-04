Milas belediye başkanı: 10 mahalle tahliye edildi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 10 mahallenin tahliye edildiğini bildirdi.

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Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangını bugün akşam saatleri itibarıyla Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Bölgedekiler tahliye edildi.

İlçedeki gelişmeleri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tokat, bir bilgilendirme videosu yayınladı.

Milas belediye başkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Şu anda bu açıklamayı Ören belediye binasındaki makamımızdan yapıyorum. Yaklaşık 1.5 saat önce aldığımız haber ve duyduğumuz siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santrali’ne girdiğini öğrendik.

*Oraya gitmek için yöneldiğimizde yolların kapatıldığını ve civarında kesin talimatlarla tahliye işleminin uygulanmakta olduğunu gördük, derhal belediye binamıza geri döndük.

*Bu sıra içerisinde kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre valilik tarafından alınan kararla Ören’in ve çevresindeki mahallelerin boşaltılmasına karar verildiğini öğrendik. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği konusunda uygulanması gereken bir karardır.

*Öğrendiğimize göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için tahliye kararı alınmış bulunmaktadır.

*Toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokuludur. Tahliye için Kultak, Alatepe ve Pinar, Dereköy yol istikametleri kullanılabilir. Bunlar araçlarıyla gidecek hemşerilerimiz içindir.

*Aracı olmayan değerli hemşerilerimiz için de Ören Marina’da 1500 kişilik bir çıkarma gemisi hazır beklemektedir.

*Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.

*Günlerden beri yaptığımız uyarılara rağmen bu sonucun gerçekleşmiş olmasından son derece üzgünüm.