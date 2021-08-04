Diken

Yaramazlara biraz batar!

Milas belediye başkanı: 10 mahalle tahliye edildi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 10 mahallenin tahliye edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.


Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangını bugün akşam saatleri itibarıyla Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Bölgedekiler tahliye edildi.

İlçedeki gelişmeleri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tokat, bir bilgilendirme videosu yayınladı.

Milas belediye başkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Şu anda bu açıklamayı Ören belediye binasındaki makamımızdan yapıyorum. Yaklaşık 1.5 saat önce aldığımız haber ve duyduğumuz siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santrali’ne girdiğini öğrendik.

*Oraya gitmek için yöneldiğimizde yolların kapatıldığını ve civarında kesin talimatlarla tahliye işleminin uygulanmakta olduğunu gördük, derhal belediye binamıza geri döndük.

*Bu sıra içerisinde kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre valilik tarafından alınan kararla Ören’in ve çevresindeki mahallelerin boşaltılmasına karar verildiğini öğrendik. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği konusunda uygulanması gereken bir karardır.

*Öğrendiğimize göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için tahliye kararı alınmış bulunmaktadır.

*Toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokuludur. Tahliye için Kultak, Alatepe ve Pinar, Dereköy yol istikametleri kullanılabilir. Bunlar araçlarıyla gidecek hemşerilerimiz içindir.

*Aracı olmayan değerli hemşerilerimiz için de Ören Marina’da 1500 kişilik bir çıkarma gemisi hazır beklemektedir.

*Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.

*Günlerden beri yaptığımız uyarılara rağmen bu sonucun gerçekleşmiş olmasından son derece üzgünüm.

Yangınlarda son durum | Milas’ta yangın termik santrale sıçradı

Erdoğan da yangınlarda sorumluluğu belediyelere yükledi

SON HABERLER

Prof. Yıldız: Önümüzdeki hafta kritik; okulların açılması bile zora girebilir

Prof. Dr. Yıldız, “Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Tüm bunlar son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100’ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı” dedi.