‘Help Turkey’ paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili ‘Help Turkey’ etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de günlerdir devam eden yangınlarla ilgili sosyal medyadan yardım çağrısı kampanyası düzenlenmişti.

1 Ağustos günü akşam saatlerinde, Twitter’da en çok konuşulan konuların yer aldığı TT listesinde bir numaraya yükselen ‘Helpturkey’ (Türkiye’ye yardım edin) etiketiyle milyonlarca paylaşım yapılmıştı. Yangın fotoğraflarıyla yardım istenirken, yangın söndürme uçaklarının yetersizliğine dikkat çekilmişti. Instagram’da benzer taleplerle yardım çağrısında bulunan paylaşımlar çok sayıda hesap tarafından paylaşılmıştı.

“Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. Birçok insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece bir dünyamız var” mesajı başta İngilizce olmak üzer çeşitli yabancı dillerle yaygınlaştırılmıştı.

Twitter’da ‘karşı etiket‘ ‘WeDontNeedHelp’ (Yardıma ihtiyacımız yok) başlatılmıştı. Ancak bu etiketin sınırlı sayıda paylaşıldığı görülmüştü.

Altun: Devletimizi aciz göstermek amaçlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, etiketin yaygınlaşmasından sonra Twitter’dan ‘StrongTurkey’ (Güçlü Türkiye) etiketiyle şunları paylaşmıştı: “İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.”