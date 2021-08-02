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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da etiket savaşı: ‘Yardım edin’ diyen milyonlar, ‘İhtiyaç yok’ diyen on binler

Türkiye’de beş gündür devam eden yangınlarla ilgili sosyal medyadan yardım çağrısı kampanyası düzenlendi.

Fotoğraf: AA

28 Temmuz’dan bu yana 200’ün üzerinde yangının çıktığı Türkiye’de özellikle Muğla ve Antalya’nın farklı ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınamazken, yangınlarda toplam sekiz kişi hayatını kaybetti. Kaybedilen doğal yaşama dair ise henüz bir veri bulunmuyor.


Dün akşam saatlerinde, Twitter’da en çok konuşulan konuların yer aldığı TT listesinde bir numaraya yükselen ‘Helpturkey’ (Türkiye’ye yardım edin) etiketiyle 2,5 milyona yakın paylaşım yapıldı. Yangın fotoğraflarıyla yardım istenirken, yangın söndürme uçaklarının yetersizliğine dikkat çekildi.

Instagram’da benzer taleplerle yardım çağrısında bulunan paylaşımlar çok sayıda hesap tarafından paylaşıldı.

“Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. Birçok insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece bir dünyamız var” mesajı başta İngilizce olmak üzer çeşitli yabancı dillerle paylaşıldı.

Bu arada Twitter’da ‘karşı etiket‘ ‘WeDontNeedHelp’ (Yardıma ihtiyacımız yok) başlatıldı. Ancak bu etiketle paylaşımların 40 binler civarında kaldığı görüldü.

Altun: Devletimizi aciz göstermek amaçlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gece saatlerinde Twitter’dan “Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122’si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!” diye yazdı.

Altun ‘StrongTurkey’ (Güçlü Türkiye) etiketi kullandığı paylaşımını şöyle sürdürdü: “İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.”

Yangınlarda son durum: 129 yangından 122’si kontrol altında

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