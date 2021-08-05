Kavurucu sıcaklar bitiyor, yangın bölgelerinde nem artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklığı hafta sonu hissedilir derecede düşecek ve mevsim normallerine dönecek. Yangın bölgelerinde nem oranlarının da artması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 9, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor.

NTV’de yer alan habere göre, Ege’de rüzgar denizden çok nemli esmeye başlıyor. Bölgedeki sıcaklıklarda 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. İç kesimlerde yağmurlar var ancak Marmaris’te rüzgar yine şiddetli esmeye devam edecek. Akdeniz’de de nem yükseliyor. Mersin ve Adana’nın kuzeyinde beklenen yağışlar, cumartesi günü Isparta’ya kadar olan bölümde etkili olacak.

Haftalık Hava Durumu

(5 – 11 Ağustos 2021)

Marmara, Ege ve Akdeniz'de m. normallerinin 4 ila 9, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak ülkemiz genelinde m. normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/a60jL6oD6e — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 4, 2021

İstanbul’da hafta sonu yağmur yağabilir

İstanbul ise yarın 37 dereceyi görecek. Ancak cumartesi günü şiddetli yağmurla birlikte sel tehlikesi de bulunuyor.

Ankara’da hava sıcaklığı 36 derece kadar yükseldi. Bölge hafta sonu serinliyor ve sağanak yağmurlar var.



İzmir’de hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 39 derece. Bursa 38 derece.



Antalya’da rüzgar lodostan nemli esecek, cumartesi ise yağmur var.