‘Eyyam-ı bahur’ kapıda: İstanbul 40 dereceyi ‘zorlayacak’

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek Türkiye’de bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Kronik hastalıkları bulunanların belirli saatlerde dışarı çıkmaması öneriliyor.

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Her yıl temmuz ayının sonu, ağustosun başına denk gelen eyyam-ı bahur sıcakları, ‘çöl sıcakları’, ‘cehennem sıcakları’ ve ‘Afrika sıcakları’ olarak da anılıyor.

AA’ya konuşan meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, eyyam-ı bahurun, Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla Türkiye’ye taşınan boğucu sıcaklar olduğunu söyledi.

Özdemir, küresel İklim değişikliğine paralel olarak metropollerde yoğun şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırmasıyla cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturduğunu kaydetti.

Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde ağustos ayının ilk iki haftasında aşırı sıcaklıklar görülecektir. Bu cehennemi sıcaklıklar batı bölgelerimizde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde kavurucu olarak görülecektir. Ortalama hissedilir sıcaklarlar Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul’da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak. Ayrıca bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış alabilir. Bu bölgede sıcaklar 28 ile 30 derece arasında olması bekleniyor.”

Ne yapılmalı?

Özdemir, aşırı sıcaklarda yapılması gerekenleri de şöyle anlattı: “Suyumuzu israf etmemeliyiz. Sabah 10:00 -17:00 saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalıdır. Kalp, astım, şeker, sara ve diğer kronik rahatsızlığı olanların ve çocukların bu sıcak havalarda çok dikkatli olması gerekir. Ayrıca dışarı çıkanlar şemsiyesiz dışarı çıkmasınlar. İnsanlar bol sulu gıdalar alsınlar. Günümüzde deniz kenarında yazlığı olanların artık bol oksijen olan yüksek kesimleri, yaylaları tercih etme meyli artış göstermektedir.”