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Yaramazlara biraz batar!

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

Türkiye, geçtiğimiz sene de Somali’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulunmuştu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile alınan kararda, Somali’nin ‘hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi’ için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali’nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Somali’ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘donör’, Somali Federal Cumhuriyeti’nin ‘alıcı’ olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

  1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2 milyon 500 bin ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.
  2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. 
  3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

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