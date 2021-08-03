CHP’li belediyelerden hükümete açık çağrı: THK uçaklarının giderini karşılarız

CHP’li 11 belediye, birçok kentte çıkan orman yangınları nedeniyle yeniden gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının bakım ve işletme sorumluluğunu almak istediğini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin güneybatısındaki kentlerde orman yangınları günlerdir devam ederken, muhalefet iktidarın yangınlara havadan etkin şekilde müdahale edemediğini öne sürüyor.

Aynı zamanda THK’nın çok sayıda yangın söndürme uçağının atıl durumda beklemesi de tartışma konusu. İktidar, THK’nın elindeki uçakların, şu an çalışmalara katılamayacak durumda olduğunu belirtiyor.

Belediye başkanları, bugün yangın gündemiyle çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, THK için iktidara açık çağrıda bulunuldu.

‘Bakım yapalım, kullanıma hazır olsun’

Açıklama şöyle:

* Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim kurumumuz Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü tüm girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yönelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak, elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir.

‘Dışlanıyoruz’

* Ne yazık ki, ülkenin pek çok yerinde görülen ve hepimizi üzüntüye boğan yangınlarla mücadelede dahi, siyasetin sahaya indiğini ve bütüncül mücadeleye gölge düşürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları dahi süreçlere dahil edilirken, başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, yangın mahallindeki ilçe belediyelerimiz kriz yönetim süreçlerinden dışlanmak istenmektedir. Öte yandan, belediyelerimize duyulan güven nedeniyle yapılan yardımlara, kimi yerlerde el konulması da kabul edilebilir bir durum değildir. ‘Sen yaptın, ben yaptım’ kavgasına girmeden, toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yanan alanlar takip edilecek

* Kamuoyuna duyurmak isteriz ki; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kuracağımız ortak bir komite ile yanan alanların tespitini yapacak ve gün be gün bu alanların yeniden orman vasfını kazanması için takipçisi olacağız. Yanan alanlara yönelik daha önce örnekleri olduğu gibi, yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

* 11 Büyükşehir Belediyesi olarak; alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.

* 11 Büyükşehir Belediyesi olarak alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, iklim krizini dikkate alan ağaçlandırma tekniklerinden, yenilikçi bir ormancılık politikasına kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.

* 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; milletimiz adına takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede, sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.

Açıklama bekliyorlar

* Orman yangınları hızla devam etmekteyken, 28 Temmuz 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve orman alanlarının kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birçok yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, orman alanlarımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi bir açıklama talep ediyoruz.

* Başta orman teşkilatına, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye’nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak minnettarız.