THK kayyımı: Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık yatırım lazım

Türk Hava Kurumu (THK) kayyım heyeti başkanı Cenap Aşcı, kullanılmayıp hangarda bekletildiği söylenen uçaklarla ilgili konuştu: “Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım.”

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Türkiye genelinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında 98 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu. THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi.

THK’nin eski başkanı emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, kurumun uçaklarının atıl olarak bekletildiğini, şu an Rusya’dan alınan büyük uçakların kullanıldığını ancak bunların da dağlık arazilerde çıkan yangınlara uygun olmadığını, THK envanterindeki gibi küçük uçak kullanılması gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan THK uçaklarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.

THK’nın 2002’de yangınları söndürmek için 19 uçağı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Nereye gitti bu uçaklar? Allah aşkına bir Allah’ın kulu çıkıp anlatsın. Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı ya” diye sormuştu.

‘Mali kriz nedeniyle yıllık bakımları yapılmamış’

Sabah’tan Barış Şimşek’e konuşan THK kayyımı Aşçı, hangarda bekletilen uçaklarla ilgili “Bu uçakları 2018’e kadar Orman Genel Müdürlüğü’müzün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. Ancak 2010’dan sonra kurumda başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış” dedi.

Aşçı şunları kaydetti: “Ekipler Kanada’dan gelip bu uçaklara baktılar. Birtakım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Türk Hava Kurumu’nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya’dan uçak kiraladık.”

Aşçı, şu anda Rusya’dan kiralanan uçaklarla birlikte yine tamamı kiralık 20 hava aracı ile Türkiye genelinde devam eden yangınlara müdahalede bulunduklarını belirtti.