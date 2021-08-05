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Yaramazlara biraz batar!

Olimpiyat oyunlarında karatede ilk madalya

Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fotoğraf: AA

Şamdan finalda Fransız Steven da Costa’ya 5-0 yenildi.

Eray, aynı zamanda Türkiye’ye olimpiyat oyunlarında karatedeki ilk madalyasını da kazandırmış oldu.


Eray’ın gümüşüyle birlikte Türkiye organizasyondaki madalya sayısını yediye çıkardı.

24 yaşındaki sporcu mücadele sonrası hislerini şöyle anlattı: “Ülkemize karatenin ilk madalyasını getirdim. Ayrı bir gurur var. Ülkemizde zor dönemler yaşanıyor. Onları gururlandırılabildiysek ne mutlu bize. Burası olimpiyat. Spor tarihinin en büyük organizasyonu. Asıl hedefim altın madalyaydı. Onu alabileceğime inanıyordum. Buna da şükür. Maça çıkmadan önce biraz sosyal medyaya baktım, bana destek mesajları atan herkese teşekkür ediyorum.”

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