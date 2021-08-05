Jetteki kokain: ACM Havayolları ve Özkan ailesiyle ilgili neler biliniyor?

CANAN COŞKUN

Brezilya’nın Ribeirao Preto Havaalanı’nda dün Türkiye’de kayıtlı bir jette 24 bavul içinde 1304 kilo kokain bulundu. Jeti Belçika’ya gitmek üzere kiralayan İspanyol Gonzales Valdes ve Türk pilot tutuklandı. TC-GVA kuyruk tescilli jet, merkezi İstanbul Florya’da bulunan ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait.

ACM Havayolları Temmuz 2018’de Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu Affan Yatırım Holding tarafından 20 milyon lira sermayeyle kuruldu. Şirket sadece bir yıl sonra, Temmuz 2019’da konkordato ilan etti. O günlerde yapılan haberlerde Affan Yatırım Holding’in 1 milyar 59 milyon lirayla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi borçlusu kurumlar listesinin başlarında yer aldığı belirtildi.

ACM Havayolları’nın genel müdürü Mart 2020’ye dek Şeyhmus Özkan’ın eşi Leyla Özkan iken o tarihten sonra yetkiler Mart 2020’de Murat Özkan’a devredildi. Murat Özkan ise Şeyhmus Özkan’ın kardeşi.

Peki ACM ve Özkan ailesiyle ilgili neler biliniyor?

Yükseliş 2012’de başlamış

ACM Havayolları faaliyetine 2018 yılında başladı ancak Şeyhmus Özkan havacılık sektöründe çok daha önceden beri faaliyet gösteriyordu. Affan Yatırım Holding’in sahibi Şeyhmus Özkan, 2007 yılında Kuzey Irak’taki Kürt bölgesinde faaliyet gösteren Affan Air’in de sahibiydi. O dönem çıkan bir haberde şirketin Antalya’dan Erbil ve Süleymaniye’ye seferler başlatacağı yazılı. Ancak Kuzey Irak’ta PKK ile çatışmalardan dolayı proje rafa kalkmış ve Özkan yönünü Dubai ve Cidde’ye çevirmiş.

Şehmus Özkan ile 2012’de yapılan bir söyleşide Affan Holding’in ticaret hayatına 2003 yılında Diyarbakır’da başladığı yazıyor. Açık kaynaklara göre otomotiv ve inşaatla başlayan faaliyetler 2012’de en ihtişamlı dönemini yaşıyor. Affan Holding haline gelen kuruluş, 2012 itibariyle sekiz ayrı sektörde 32 şirketle faaliyet gösteriyor. Özkan’ın anlatımına göre holding, ABD ve Çin ile yatırım ortaklığının yanısıra Malezya’da da faal.

Ethem Sancak ile yakınlık

Ethem Sancak (soldan ikinci) ve Çiğdem Özkan…

Özkan’ın kız kardeşi Çiğdem Özkan 2015 genel seçimlerinde Diyarbakır’dan AKP milletvekili adaylığına soyunmuş. Özkan aday adayı olduğu dönemde Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak’la birçok kez bir araya gelmiş. Facebook’ta Özkan için açılmış bir sayfada Sancak ile Eskişehir’de ve özel bir jetin içinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

Sancak’a 9 Temmuz 2015’te Affan Holding’in sahibi Şeyhmus Özkan’ın düzenlediği bir iftar yemeğinde de rastlanıyor.

Araba fiyatına VIP jet

ACM Havayolları Brezilya’da kokain bulunan jeti 2017’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan satın aldı. Jet, başbakanlık VIP uçak filosunda bulunuyordu. Satışla ilgili Temmuz 2017’de yayınlanan bir haberde, jete ABD’li bir şirketin yanısıra, Ziver İnşaat ve Zafer Havacılık isimli şirketlerin de talip olduğu ancak uzun pazarlıklar sonunda jetin 1 milyon 450 bin dolara Affan Holding’e satıldığı yazılı.

ACM Havayolları’na ait bir jetin görüntülerine Facebook’ta ‘Galatasaray sevdası’ isimli hesabın 1 Eylül 2019’da yüklediği videoda da rastlamak mümkün. Videoda jeti satın alan Şeyhmus Özkan’ın Gulfstream IV tipi bir jeti Ethem Sancak’a devrettiği yönünde bir iddia yer alıyor.

Sancak: ‘Kara çalıyor, tezgah yapıyorlar’

Hakkındaki iddiayla ilgili ulaştığımız Ethem Sancak, kendisini güneydoğuda tanımayan olmadığını söyleyerek Şeyhmus Özkan’ı da bu sebeple tanıdığını belirtti. Sancak, şöyle konuştu: “Yalan haber. Benim öyle bir şeyle ilgim yok. Bana kimse bir şey devretmedi. Şeyhmus Özkan’ı tanıyorum tabii ki. Güneydoğulu, Diyarbakırlı bir adam. Beni güneydoğuda tanımayan kimse yok ki. Kendisiyle bir ticarim faaliyetim yok, hiçbir zaman da olmadı. Birileri bir kara çalıyor, biri bir tezgah yapıyor. Siz de o tezgaha düşmeyin. O haberleri de mahkemeye veriyorum, gereğini yapıyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağız.”

Ticari Sicil Gazetesi ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında Ethem Sancak’ın ACM Havayolları’nın ortağı olduğuna dair bir bilgi yok.

Konkordato ilan edildi

Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre ACM Havayolları’nın da aralarında bulunduğu Affan Holding bünyesindeki şirketlerin talebi üzerine Bakırköy 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi 24 Temmuz 2019’dan 24 Ekim 2019’a kadar geçici konkordato süresi verdi. Mahkeme, 20 Kasım 2019 tarihli kararıyla konkordato talebini reddetti. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin o günlerde yaptığı habere göre Şeyhmus Özkan, 1 milyar 59 milyon TL ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı vergi borçlusu kurumlar listesinin ilk sırasında yer alıyordu.

Yine Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre Affan Yatırım Holding, 16 Mart 2020’de de Şeyhmus Özkan’ın kardeşi Murat Özkan’a devredildi.

Gösterişli bir hayat

Murat Özkan da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özkan’ın Instagram’daki kişisel hesabında Affan Holding’deki makamında, Atatürk Havalimanı’nda, oyuncu ve şarkıcılarla, özel jetlerin içinde, Boğaz’da bir yatta çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Borçlarını ödeyemediği için konkordato ilan eden bir şirketin müdürünün böyle gösterişli bir hayata sahip olması çelişkili görünüyor.

Bu arada düne (4 Ağustos) kadar herkese açık profil bugün itibarıyla gizlendi. Özkan’ın fotoğrafları arasında makamında dikkat çeken bir ayrıntı daha var: Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağı. Emniyet kaynaklarının iddiasına göre Murat Özkan, bu ülkenin fahri konsolosu.

Futbolcular, YouTuber’lar…

ACM Havayolları’nın Instagram hesabındaki 2 Eylül 2019 tarihli bir fotoğrafta ise futbolcu Radamel Falcao’nun da ailesiyle birlikte bu şirketin jetini kullandığı görülüyor. O günlerde yazılan haberlerde Galatasaray’la görüşmek için 1 Eylül’de Türkiye’ye gelen Falcao’nun ACM’ye ait TC-GVB kuyruk tescilli jeti kullandığı belirtilmiş.

Kasım 2019’da ise YouTube fenomenlerinin aynı jette klip çektiği görülüyor.

ACM Holding sorulara yanıt vermedi

ACM’nin internet sitesindeki telefon numarasını arayıp Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Murat Özkan’ın fotoğraflarındaki Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağının yanısıra Affan Holding’e ait bir araçta diplomatik görevde bulunanların kullandığı CC etiketi olduğu görülüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosluğu, Murat Özkan diye bir konsolos olmadığını, konsolosun uzun zamandır Burak Akdikmen olduğunu belirtti. Telefondaki yetkili, kendilerini konsolos olarak tanıtan kişilerce kandırılmış kişilerin sıklıkla telefon ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre ise bu durum Afrika ülkeleri için artık rutine dönmüş durumda.

Nasıl fahri konsolos olunduğuyla ilgili araştırma yapınca Türkiye’de çok sayıda fahri konsolos olduğu dikkat çekiyor.

‘Fahri konsolosluk nüfuz sağlar’

Nasıl fahri konsolos olunduğu ve bunun nasıl bir imtiyaz sağladığını emekli büyükelçi Uluç Özülker, Diken’e anlattı:

“Fahri konsolosluk bir prestij makamıdır. Diyelim ki Türkiye’de çok zengin bir işinsanısınız. Cebiniz parayla doludur ama diğer tarafta bir şeyiniz yok. O zaman bir prestij peşinde koşacaksınız, bu da tanınmanızı, işlerinizi kolaylaştırmanızı, prestijli bir isim sağlamanızı sağlayacaktır.

Bir ülke düşünün, örneğin Togo. Togo gelip burada büyükelçilik açabilir. Ama onun ötesinde zengin bir ülke olmadığı için konsolosluk açmayı gerektirir bir durum yok. O zaman zengin, tanınmış, devlet nezdinde itibarı olan kim varsa onunla anlaşıp fahri konsolos olarak belirleyebilir.

Fahri konsolosa o ülke bayrak çekme hakkı, kendi çalışma ofisinin önüne tabela koyma hakkı, CC plaka takma hakkı tanır. Bunun ötesinde hiçbir katkısı yoktur. Bütün parayı ve masrafları ve buradaki faaliyetler ilgili masrafı iş insanı üstlenir. Başka bir deyişle ilgili ülke itibariyle masrafsız ama diğer taraftan buradaki işleri yürütmek için aracı bir makamdır fahri konsolosluk. Devletin resmi temsilcisi değildir, psikolojik bir etkisi vardır bu makamın. Nüfuz sağlar o kişiye. Daha çok para kazanır, o ülkeyle ilişkisi sayesinde orada iş yapabilme kabiliyetini artırır, burada da devlet otoritesi ve diğer çevreler itibariyle prestij kazanır, ciddi bir kazanç sağlar fahri konsolos.”

Murat Özkan’ın fahri konsolos olduğuyla ilgili bilgiler çelişkili. Ancak Özkan ailesinin Özülker’in sözünü ettiği o ‘prestijli makam’da oturduğu ve iktidar partisine yakınlığıyla nüfuz sahibi olduğu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anlaşılıyor. Bu nüfuzu kullanarak kar elde edip etmedikleri veya uluslararası suçlara karışıp karışmadıkları ise Brezilya’daki ve eğer harekete geçilirse Türkiye’de yapılacak soruşturmayla ortaya çıkacak. Ancak bugün itibarıyla yetkili Bakırköy adliyesinde jetin sahibi ACM şirketiyle ilgili bir soruşturma bulunmuyor.